Konferenzergebnis

Bundesministerin für Bildung und Forschung Bettina Stark-Watzinger (FDP) (IMAGO / Metodi Popow / M. Popow)

Die FDP-Politikerin sagte nach dem Treffen, die Gespräche in dieser "Task Force" sollten "in einem strukturierten Prozess" erfolgen. An dessen Ende könne auch ein Spitzentreffen mit Bundeskanzler Scholz und den Regierungsvertretern der Bundesländer stehen. Stark-Watzinger hatte zuvor bereits betont, die Arbeit gehöre zunächst in die Hände der Fachminister - also in ihre und die der Landesministerien.

Von Seiten der zuständigen Landesminister von der CDU hatte es zahlreiche Absagen für heute gegeben.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.