Kurz nach dem Beginn eines weiteren Arbeitskampfs der Lokführergewerkschaft GDL hat die Deutsche Bahn ein neues Angebot vorgelegt.

Das Unternehmen nannte darin konkrete Zahlen für die bereits vor einiger Zeit angebotene Corona-Prämie. Sie soll je nach Entgeltgruppe bei 400 bis 600 Euro liegen. Außerdem biete man der Gewerkschaft für den nächsten Tarifvertrag mit 36 Monaten eine um vier Monate kürzere Laufzeit als bisher an.



Ein Sprecher der Bahn sagte, man erfülle damit zentrale Forderungen der GDL. Die Gewerkschaft solle "nun endlich an den Verhandlungstisch" zurückkehren und den Arbeitskampf stoppen. Von der GDL liegt bisher keine Stellungnahme zu dem neuen Angebot vor.



Um 17.00 Uhr hat der Streik im Güterverkehr begonnen. Ab zwei Uhr heute nacht soll es auch zu Ausständen im Personenverkehr kommen. Der Streik soll kommende Woche in der Nacht zu Dienstag enden. Es wäre damit der bisher längste Streik im aktuellen Tarifkonflikt.

