Tarifkonflikt

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat ihre Mitglieder zu einem weiteren Streik aufgerufen. (Sebastian Kahnert / dpa / Sebastian Kahnert)

Um zwei Uhr legten die Lokführer erneut die Arbeit nieder. Der Ausstand soll nach Angaben der Gewerkschaft GDL 35 Stunden dauern, also bis Freitag um 13 Uhr. Am Abend waren bereits Lokführer im Güterverkehr in den Streik getreten. Die Deutsche Bahn rechnet damit, dass sich der Verkehr erst im Laufe des Samstags wieder normalisiert. Für die Zeit des Streiks kündigte das bundeseigene Unternehmen Sonderfahrpläne an.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer fordert unter anderem eine 35 Stunden-Woche im Schichtdienst bei vollem Lohnausgleich.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.