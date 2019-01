Gleich an acht deutschen Flughäfen müssen sich Reisende heute auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Beamtenbund haben das Sicherheitspersonal zu Warnstreiks aufgerufen. In Hamburg, Hannover und Bremen hat der Ausstand um Mitternacht begonnen.

Dort wird das Sicherheitspersonal den ganzen Tag nicht arbeiten, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Ab 2 Uhr nachts sollen etwa 5.000 Mitarbeiter am größten deutschen Flughafen Frankfurt am Main ihre Arbeit niederlegen. Warnstreiks sind auch in München sowie in Dresden, Leipzig/Halle und Erfurt geplant.



Nach Angaben des Flughafenverbands ADV sind rund 220.000 Passagiere betroffen. Verdi fordert für das Sicherheitspersonal höhere Löhne sowie eine bundeseinheitliche Bezahlung.