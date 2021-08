Im Tarifkonflikt zwischen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer und der Deutschen Bahn beginnt heute der dritte Streik.

Ab 17 Uhr sind die Beschäftigten im Güterverkehr dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Ab der Nacht zum Donnerstag soll nach dem Willen der Gewerkschaft auch der Personenverkehr bestreikt werden. Beide Maßnahmen enden nach den Plänen der GdL in der kommenden Woche in der Nacht auf Dienstag.



Die Bahn kündigte erneut einen Ersatzfahrplan an: Demnach würde jeder vierte Zug im Fernverkehr fahren, im Regionalverkehr will das Unternehmen 40 Prozent der Fahrten sicherstellen.



Die GdL verlangt mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen. Die Bahn beklagt, die Gewerkschaft verweigere sich Verhandlungen.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.