Piloten und Flugbegleiter der Billig-Fluglinie Ryanair sind in den Ausstand getreten.

Der Streik hat in der Nacht um kurz nach drei begonnen und soll 24 Stunden dauern. Die Gewerkschaften Cockpit und Verdi hatten dazu aufgerufen. Es ist das erste Mal, dass beide Berufsgruppen bei Ryanair zusammen streiken. Die Gewerkschaftsvertreter wollen mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten aushandeln. Die Fluggesellschaft hält die Streiks für ungerechtfertigt und droht mit Stellenabbau.



Heute fallen voraussichtlich 150 von 400 regulären Ryanair-Flügen von und nach Deutschland aus. Laut Fluggesellschaft wurden die betroffenen Kunden per eMail oder SMS informiert. Wer keine Nachrichten bekommen hat, soll wie geplant fliegen können. Welche Verbindungen im Einzelnen betroffen sind, will Ryanair nicht sagen.