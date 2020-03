Im vergangenen Jahr sind die Arbeitskosten in Deutschland so stark gestiegen wie seit sieben Jahren nicht mehr.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, kostete eine Arbeitsstunde drei Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der Bruttoverdienst stieg im gleichen Zeitraum um 2,9 Prozent, deutlich schneller zogen die Lohnnebenkosten an, und zwar um 3,2 Prozent. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern lag der Anstieg der Arbeitskosten in Deutschland etwas über dem Durchschnitt. Die höchsten Wachstumsraten in der EU wiesen Rumänien, Ungarn und Bulgarien auf. Hier stiegen die Kosten pro geleisteter Arbeitsstunde um bis zu 13 Prozent.