Laut Schätzungen der Statistikbehörde Eurostat waren rund elf Millionen Personen arbeitslos gemeldet. Gegenüber dem Vorjahresmonat sank ihre Zahl damit um knapp zwei Millionen.

Besonders niedrig war die Arbeitslosenquote im Juni in Deutschland, wo sie nach den Eurostat-Kriterien bei 2,8 Prozent lag. In Malta betrug die Quote 3,0 Prozent. Am höchsten war sie in Griechenland und Spanien mit 12,3 beziehungsweise 12,6 Prozent.

Die konjunkturellen Aussichten in der Euro-Zone haben sich wegen des Ukraine-Krieges und der Energiekrise verschlechtert.

