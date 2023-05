Das Schild der eurostat-Behörde am Gebäude in Luxemburg. (MAGO / Steinach)

Die Quote sank im März auf 6,5 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat in Luxemburg mitteilte. Dies ist der niedrigste Wert seit Einführung des Euro. Im Februar hatte die Quote bei 6,6 Prozent gelegen.

Von den 20 Ländern der Eurozone weist Spanien mit 12,8 Prozent nach wie vor die höchste Arbeitslosigkeit auf. Die deutsche Arbeitslosenquote zählt mit 2,8 Prozent zu den niedrigsten im Währungsraum.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.