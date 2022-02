So ging die Arbeitslosenquote gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 7,0 Prozent zurück, wie das Statistikamt Eurostat in Luxemburg mitteilte. Im entsprechenden Vorjahresmonat hatte die Quote noch bei 8,2 Prozent gelegen. Insgesamt waren im Dezember im Euroraum knapp 11,5 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Dies waren gut 1,8 Millionen weniger als im Jahr davor. Damit liegt die Quote im Euroraum nun unter dem Niveau von vor Beginn der Corona-Pandemie: Im März 2020 hatte sie bei 7,1 Prozent gelegen.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.