Die Arbeitslosigkeit im Euro-Raum ist gesunken. (picture alliance/ dpa/ Jan Woitas)

Niedriger war die Quote seit Einführung des Euro noch nie. Wie das Statistikamt der Europäischen Union, Eurostat, mitteilte, wurden im Oktober 10,9 Millionen Arbeitslose gezählt, gut eine Million weniger als im Vormonat. Den niedrigsten Wert im Euro-Raum hat Deutschland mit drei Prozent. An der Spitze stehen Spanien mit 12,5 und Griechenland mit 11,6 Prozent. Beide Länder haben laut Eurostat auch die höchsten Quoten bei der Jugendarbeitslosigkeit. Sie liegt in Spanien bei 32,3 und in Griechenland bei 27,3 Prozent.

Diese Schätzungen basieren auf der weltweit verwendeten Standarddefinition der Internationalen Arbeitsorganisation. Demnach gelten Personen als arbeitslos, wenn sie in den letzten vier Wochen aktiv nach Arbeit gesucht haben und innerhalb der beiden nächsten Wochen eine Arbeit beginnen können.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.