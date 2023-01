Agentur für Arbeit

Nach Ansicht der Bundesagentur für Arbeit zeigt sich der deutsche Arbeitsmarkt stabil. (picture alliance / Schoening)

Wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte , lag sie bei Zwei-Millionen-454-Tausend. Das waren rund 20.000 mehr als im November und 124.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote wurde mit 5,4 Prozent angegeben. Im November hatte sie noch 5,3 Prozent betragen.

Die Zahl der Unterbeschäftigten stieg ebenfalls, und zwar auf Drei-Millionen-322-Tausend. Hier werden etwa Menschen in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen erfasst. Die Quote lag im Dezember bei 7,2 Prozent. Im Dezember nimmt die Zahl der Arbeitslosen üblicherweise zu, weil befristete Verträge in der Regel zum Jahresende auslaufen, und die Unternehmen in dem Monat weniger neue Beschäftigte einstellen.

Für das zurückliegende Jahr zog die die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Nahles, insgesamt eine positive Bilanz. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung seien trotz des Ukraine-Krieges deutlich gesunken.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.