Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im März gegenüber dem Vormonat gesunken.

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren bundesweit zwei Millionen 335-tausend Menschen ohne Job, 60.000 weniger als im Februar, aber 34.000 mehr als im März 2019. Die Arbeitslosenquote sank im März um 0,2 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent.



Die Zahlen spiegeln nach Angaben der Arbeitsagentur noch nicht den wirtschaftlichen Einbruch als Folge der Corona-Krise wider: Stichtag für die Erfassung der Arbeitslosenzahl war der 12. März. Die Einschränkungen des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens setzten erst danach ein.



Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, stieg im Februar die Zahl der Beschäftigten in Deutschland an. Demnach waren 45 Millionen Menschen mit Wohnsitz in Deutschland im vergangenen Monat erwerbstätig - rund 210.000 mehr als ein Jahr zuvor.