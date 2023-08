Arbeitslosigkeit bleibt in der Eurozone im Juni auf Allzeittief. (picture alliance/ dpa/ Jan Woitas)

Wie die Statistikbehörde Eurostat in Luxemburg mitteilte, blieb die Quote im Juni mit 6,4 Prozent im Vergleich zum Mai stabil. Es ist der niedrigste Stand seit Beginn der Erfassung in den Ländern der Währungsunion vor rund 25 Jahren.

Für die gesamte Europäische Union lag die Arbeitslosigkeit im Juni bei 5,9 Prozent. Die Statistiker schätzten die Zahl der Arbeitslosen im Juni auf insgesamt 12,8 Millionen Menschen. Die niedrigste Arbeitslosenquote in der EU hat Tschechien mit unter drei Prozent, die höchsten Quoten haben Griechenland und Spanien mit über elf Prozent. Für Deutschland gab Eurostat die Arbeitslosigkeit mit zuletzt 3,0 Prozent an.

Wegen einer anderen Berechnungsmethode ermittelt die Bundesagentur für Arbeit andere Werte. Nach BA-Angaben lag die Arbeitslosenquote in Deutschland im Juni bei 5,5 und im Juli bei 5,7 Prozent.

