Die USA vermelden die niedrigste Arbeitslosigkeit seit mehr als 50 Jahren (picture alliance / dpa / imageBROKER / Dirk v. Mallinckrodt)

Nach offiziellen Angaben fiel die Quote im Januar auf 3,4 Prozent. Das ist der niedrigste Wert seit Mai 1969. Zeitweise hatte die Corona-Krise zu einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit in den USA mit einer Quote von mehr als 14 Prozent geführt.

Die aktuelle Entwicklung wurde damit begründet, dass viel mehr Stellen als erwartet geschaffen werden konnten.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.