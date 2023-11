Das Schild der eurostat-Behörde am Gebäude in Luxemburg. (MAGO / Steinach)

Nach Angaben des EU-Statistikamts Eurostat betrug der Wert im Monat zuvor 6,4 Prozent. In der gesamten Europäischen Union lag die Arbeitslosigkeit im September unverändert bei 6,0 Prozent. Die niedrigsten Quoten in der EU verzeichnen laut Eurostat Tschechien mit 2,7 Prozent, gefolgt von Polen und Malta mit 2,8 Prozent. Am höchsten ist sie demnach in Spanien mit 12,0 Prozent und in Griechenland mit 10,0 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.