Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verhandelt seit heute über das System der Sanktionen für Hartz-Vier-Empfänger. Der SPD-Finanzpolitiker Kahrs hält die Strafen prinzipiell für richtig, schlägt aber Änderungen vor. Scharfe Kritik kommt von der Linken und von Wohlfahrtsverbänden.

Der Sprecher des Seeheimer Kreises in der SPD, Kahrs, sagte im Deutschlandfunk, wer von seinen Nachbarn und Kollegen finanziert werde, müsse auch mitwirken. Dennoch sei es gut, dass die Sanktionen nun vom Bundesverfassungsgericht überprüft würden. Wichtig sei, dass die Kürzung von Leistungen nicht zu Obdachlosigkeit führen dürfe. Auch das verschärfte Sanktionsregime für Jugendliche finde er schwierig, erklärte Kahrs.



Zudem regte er an, den Mitarbeitern in Jobcentern mehr Spielraum zu geben, beispielsweise um Strafen auch kurzfristig wieder zurücknehmen zu können, wenn ein Leistungsempfänger etwa versäumte Termine nachhole.



Bezieher von Arbeitslosengeld Zwei müssen mit einer Kürzung der monatlichen Zahlungen rechnen, wenn sie Termine nicht wahrnehmen oder eine Arbeit nicht annehmen, die das Jobcenter für zumutbar hält. Das Sozialgericht im thüringischen Gotha hält die Sanktionen für verfassungswidrig, weil dadurch das Existenzminimum unterschritten werden kann, und hat Karlsruhe um Prüfung gebeten. Im konkreten Fall hatte ein Mann aus Erfurt gegen das Jobcenter geklagt, weil ihm das Arbeitslosengeld um 60 Prozent gekürzt worden war.



Der Bundesvorsitzende der Linken, Riexinger, sagte heute früh im Deutschlandfunk, das System der Bestrafung funktioniere nicht. Es führe im Gegenteil dazu, dass die Menschen den Kontakt zum Jobcenter abbrächen. Das Existenzminimum dürfe zudem nicht unterschritten werden, betonte Riexinger.



Ähnlich äußerten sich Sozialverbände und Gewerkschaften. Arbeitgeberpräsident Kramer erklärte dagegen, die Sanktionen seien als letztes Mittel in vielen Fällen sinnvoll.



Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts wird in einigen Monaten erwartet.