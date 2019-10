Die Arbeitslosenquote in der Eurozone hat im September unverändert 7,5 Prozent betragen.

Wie das Statistikamt Eurostat in Luxemburg mitteilte, ist dies der niedrigste Stand seit Juli 2008. Insgesamt seien etwa 12,3 Millionen Menschen im Geltungsbereich der Währungsunion ohne Job gewesen. Demnach weist Deutschland die niedrigste Arbeitslosigkeit in der Eurozone auf. Am höchsten sei sie in Griechenland und Spanien gewesen, dort aber seit Jahren rückläufig.



In der gesamten Europäischen Union betrug die Quote demnach 6,3 Prozent. Das sei der tiefste jemals gemessene seit Beginn der EU-weiten monatlichen Erhebung im Jahr 2000.