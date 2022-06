Das Schild der eurostat-Behörde am Gebäude in Luxemburg. (MAGO / Steinach)

Im April lag sie bei 6,8 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte. Damit bleibt die Quote so niedrig wie noch nie seit Beginn der entsprechenden Aufzeichnungen im Jahr 1998. Bereits im März und im Februar hatte die Arbeitslosigkeit in den 19 Euroländern 6,8 Prozent betragen. Am höchsten sind die Zahlen derzeit mit 13,3 Prozent in Spanien sowie mit 12,7 Prozent in Griechenland.

