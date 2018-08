Die Löhne und Gehälter von Arbeitnehmern in Deutschland gehen im Ost-West-Vergleich stark auseinander.

Die Bundestagsfraktion der Linken hat Daten der Bundesagentur für Arbeit ausgewertet. Daraus geht hervor, dass Arbeitnehmer in Ostdeutschland im vergangenen Jahr mit 2.600 Euro brutto im Monat deutlich weniger verdienten als Arbeitnehmer in Westdeutschland. Dort lag der Verdienst im Durchschnitt bei rund 3.350 Euro. Im Ländervergleich lag Hamburg mit 3.600 Euro an der Spitze, gefolgt von Baden-Württemberg und Hessen. Am unteren Ende der Einkommens-Statistik fanden sich die ostdeutschen Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Sachsen.



Die Linke-Arbeitsmarktexpertin Zimmermann nannte es beschämend, dass Ostdeutschland flächendeckend von niedrigen Löhnen gekennzeichnet sei. Aber auch im Westen gebe es abgehängte Regionen.