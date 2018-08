Bei den Löhnen und Gehältern in Deutschland besteht nach wie vor ein starkes Gefälle zwischen West und Ost.

Wie die Bundestagsfraktion der Linken mitteilte, verdienten Arbeitnehmer in Ostdeutschland im letzten Jahr durchschnittlich 2.600 Euro brutto im Monat. Das sei deutlich weniger als in Westdeutschland, wo der Verdienst bei rund 3.350 Euro lag. Im Ländervergleich steht Hamburg mit 3.600 Euro an der Spitze, gefolgt von Baden-Württemberg und Hessen. Am unteren Ende der Einkommens-Statistik fanden sich die ostdeutschen Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Sachsen.



Die Arbeitsmarktexpertin der Linkspartei, Zimmermann, nannte es beschämend, dass Ostdeutschland flächendeckend von niedrigen Löhnen gekennzeichnet sei. Aber auch im Westen gebe es abgehängte Regionen.