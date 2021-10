Die Unternehmen in Deutschland leiden nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit unter großem Personalmangel.

Insgesamt würden derzeit etwa 1,2 Millionen Arbeitskräfte, davon zwei Drittel Fachkräfte, gesucht, sagte Behördenchef Scheele der Zeitung "Welt am Sonntag". In etwa 70 Berufen gibt es hier bereits Personalengpässe.



Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft forderte mehr Einwanderung von Fachkräften aus dem Ausland. Unter aktutem Mangel litten vor allem die sogenannten MINT-Brachen, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, sagte der Geschäftsführer der Organisation, Jerger, der Funke-Mediengruppe. Immer mehr Unternehmen fänden derzeit weder Fachkräfte noch Auszubildende. So hätten zum Start des Jahres 2020 fast 60.000 Azubi-Stellen nicht besetzt werden können. Jerger sprach von einer elementaren Gefährdung der Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstands und damit des Standorts Deutschland insgesamt.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.