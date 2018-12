Arbeitgeberpräsident Kramer zieht beim Thema Integration der Flüchtlinge in Deutschland eine positive Zwischenbilanz.

Kramer sagte der "Augsburger Allgemeinen", Bundeskanzlerin Merkel habe mit ihrem Satz "Wir schaffen das" Recht behalten. Von den mehr als einer Million Menschen, die seit 2015 nach Deutschland gekommen seien, hätten heute bald 400.000 einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz. Er sei selbst überrascht, dass es so schnell gehe. Die meisten jungen Migranten könnten nach einem Jahr Unterricht so gut Deutsch sprechen, dass die dem Unterricht in der Berufsschule folgen könnten. Viele Migranten seien eine Stütze der deutschen Wirtschaft geworden, meinte Kramer.