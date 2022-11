Fachkräftemangel

Auch im Handwerk fehlen Fachkräfte und Auszubildende. (picture alliance/dpa/Sven Hoppe)

Zwar sei die Praxis bei Zuwanderern durch etablierte Einwanderungsländer wie Kanada und Australien bekannt, sagte Rinne, der am Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit in Bonn tätig ist, im Deutschlandfunk. Die Prüfung der einzelnen Kriterien sei aber mit Bürokratie verbunden, die eigentlich reduziert werden müsse. Rinne sprach sich dafür aus, den Unternehmen bei der Anwerbung von Zuwanderern mehr Eigenverantwortung zu geben. Arbeitgeber wüssten am besten, wer für eine Tätigkeit im Betrieb in Frage komme. Dafür seien häufig keine formalen Arbeitszertifikate oder Deutschkenntnisse nötig.

Wie aus einem Papier der Bundesregierung hervorgeht, sollen in dem Punktesystem Auswahlkriterien wie Qualifikation, Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Deutschlandbezug und Alter beachtet werden. Ein Arbeitsplatz müsste demnach vor der Einreise nicht nachgewiesen werden. Den Angaben zufolge will das Kabinett die Eckpunkte morgen billigen.

