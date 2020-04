Gewerkschaften und Sozialverbände fordern höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte in den Krankenhäusern und Altenheimen.

Spätestens jetzt habe jede und jeder in diesem Land verstanden, welch professionelle, verantwortungsvolle und oft auch belastende Arbeit dort geleistet werde, sagte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler der "Rheinischen Post". Die Politik müsse in der Corona-Krise zusagen, dass es verbindliche Vorgaben zur Personalausstattung geben werde, die sich am Bedarf orientierten. Insbesondere in der Altenpflege sei eine bessere Bezahlung nötig. "Es ist Zeit, dass sich die Politik eingesteht, dass es falsch war, die Altenpflege Kapitalinteressen zu überlassen." Es dürfe nicht länger akzeptiert werden, dass vor allem kommerzielle Pflegekonzerne sich der Tarifbindung verweigerten, mahnte Bühler.



Der Geschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, Werner Hesse, verlangte, die Pflegekassen mit mehr Mitteln auszustatten. Zielführend sei dabei die Einführung einer Bürgerversicherung. Zudem sprach sich Hesse für kurzfristige Anerkennungszahlungen für Pflegekräfte aus.



Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste wandte sich gegen einen branchenweit gültigen Tarifvertrag für Pflegekräfte. Präsident Bernd Meurer sagte, einheitliche Tarifverträge von Stralsund bis Freiburg bildeten die differenzierte betriebliche Wirklichkeit vor Ort sowie unterschiedliche Vergütungssätze in einzelnen Regionen nicht ab.

