Die Grünen wollen geringfügige Beschäftigungen wie 450-Euro-Jobs voll sozialversicherungspflichtig machen.

Wie die Deutsche Presseagentur berichtet, geht das aus dem Entwurf des Bundesvorstands für seine Klausur in Hamburg hervor, die heute beginnt. Details werden in dem Papier nicht genannt. Offen bleibt damit, wer die Beiträge für die Sozialversicherung künftig bezahlen soll. Derzeit müssen Minijobber kein Geld an die Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung abführen. In dem Entwurf wollen die Grünen auch Maßnahmen gegen geringe Löhne vorschlagen. Dazu zählen unter anderem Mindesthonorare für Selbstständige. Allerdings soll dies nur in Bereichen erfolgen, in denen dies auch möglich sei, heißt es.