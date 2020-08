Einen Tag vor dem Treffen der Koalitionsspitzen unterstützt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag Pläne zur Verlängerung des Kurzarbeitergeldes.

Vor der Krise habe der Mangel an Fachkräften als Geschäftsrisiko Nummer Eins gegolten, sagt DIHK-Präsident Schweitzer dem Magazin "Focus". Wenn jetzt viele unverschuldet in Not geratene Betriebe ihre Fachkräfte auch mit Kurzarbeitergeld über diese kritische Phase hinaus an Bord halten könnten, sei das grundsätzlich gut. Wenn der Staat mit seinen Hilfen die Grundlage für künftiges Wachstum lege, würden auch die Steuereinnahmen wieder steigen, betonte Schweitzer. Dagegen nannte der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Hüther, die vorgesehene Verlängerung des Kurzarbeitergelds voreilig. Er sehe jetzt keinen Entscheidungsdruck, denn die laufende Regelung gilt bis Ende März 2021, sagte Hüther der "Rheinischen Post".



Bundesarbeitsminister Heil hatte zuvor ein Gesetzespaket angekündigt, mit dem eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes in der Corona-Krise befristet verlängert werden soll.