Die Zahl der Beschäftigten in Deutschland ist erneut gestiegen.

Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden teilte mit, im Februar seien 45 Millionen Menschen erwerbstätig gewesen - rund 210.000 mehr als ein Jahr zuvor. Der leichte Beschäftigungszuwachs habe sich trotz der beginnenden Corona-Pandemie im Februar fortgesetzt.



Am Vormittag gibt die Bundesagentur für Arbeit die neue Arbeitslosenstatistik bekannt. Die Wirtschaftsweisen gehen davon aus, dass die Corona-Pandemie in diesem Jahr zumindest leichte Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben wird.