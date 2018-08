Die Ausbildungsbilanz in Deutschland fällt erstmals seit Jahren wieder positiv aus.

Grund ist die Zunahme von Lehrstellenverträgen für junge Leute aus Afghanistan und Syrien. 2017 begannen mehr als 10-tausend Migranten aus diesen beiden Ländern eine Lehre, drei Mal so viele wie im Jahr zuvor. Insgesamt stieg die Zahl der jungen Menschen, die in Deutschland einen Lehrvertrag abschlossen, um 1,1 Prozent auf gut 515.000.



Der am stärksten nachgefragte Ausbildungsberuf war unverändert Kaufmann oder Kauffrau im Einzelhandel. Nach wie vor bleiben aber viele Ausbildungsplätze frei. Nach Angaben des Deutschen Industrie- und Handelskammertages konnte gut ein Drittel der Betriebe nicht alle Stellen besetzen.