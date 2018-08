Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Hirte, sieht angesichts der Lohn- und Gehaltsunterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland Handlungsbedarf in der Wirtschaft.

Der CDU-Politiker sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, noch immer sei die Wirtschaft im Osten kleinteiliger als im Westen. Es fehlten Großkonzerne mit ihren überdurchschnittlichen Gehältern.



Der Ostbeauftragte der SPD, Dulig, nannte den Strukturwandel in Ostdeutschland eine zentrale Herausforderung der Gegenwart.



Anlass der Äußerungen ist eine Auswertung von Daten der Bundesagentur für Arbeit. Daraus geht hervor, dass Arbeitnehmer in den östlichen Bundesländern im vergangenen Jahr mit durchschnittlich 2.600 Euro brutto im Monat deutlich weniger verdienten als Arbeitnehmer in Westdeutschland. Dort lag der Verdienst im Durchschnitt bei rund 3.350 Euro.