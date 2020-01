Deutschland braucht nach Einschätzung der Bundesagentur für Arbeit weiter dringend Fachkräfte aus dem Ausland.

Vorstandsmitglied Terzenbach sagte der Deutschen Presse-Agentur, dies sei nötig, um Lücken auf dem Arbeitsmarkt zu schließen und die Sozialsysteme langfristig stabil zu halten. Seinen Angaben zufolge stieg der Anteil von Ausländern aus der EU und aus dem Nicht-EU-Ausland am Zuwachs der Beschäftigung zwar stark an. So lag er im Juni 2011 bei rund 20 Prozent, im Juni vergangenen Jahres betrug er fast 60 Prozent. Terzenbach betonte mit Blick auf die Zuwanderung aus Nicht-EU-Ländern, es gebe zwar einen Zuwachs, dieser reiche aber quantitativ noch nicht aus. Deshalb müsse Deutschland die Werbung in anderen Ländern intensivieren, etwa über soziale Medien.