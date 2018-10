Die weitaus meisten Stellenanzeigen deutscher Arbeitgeber sind diskrimierungsfrei formuliert.

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes kommt zu dem Ergebnis, dass sich 98 Prozent der Arbeitgeber an die gesetzlichen Vorgabe halten: Seit 2006 dürfen Interessenten weder wegen ihrer Herkunft, ihres Geschlechts, des Alters, der Religion, einer Behinderung oder ihrer sexuellen Identität bei einer Bewerbung benachteiligt werden. Ein Sprecher der Antidiskriminierungsstelle sagte, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz zeige Wirkung.



Für die Studie wurden fast 6.000 Anzeigen aus lokalen und regionalen Printmedien und Online-Jobportalen ausgewertet. In den Ausschreibungen, die eine Diskriminierung enthielten, ging es in 80 Prozent der Fälle um das Geschlecht: Die Anzeigen waren nicht geschlechtsneutral formuliert oder sprachen nur ein Geschlecht an. In 17 Prozent der Fälle stellten die Autoren eine Alters-Diskriminierung fest, weil ausdrücklich junge Bewerber gesucht wurden. Eine Benachteiligung aufgrund der ethnischen Herkunft gab es in acht Prozent der Fälle, beispielsweise wurde "Deutsch als Muttersprache" erwartet.