Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit im August auf rund 2,319 Millionen gestiegen.

Das waren 44.000 Arbeitslose mehr als im Juli und 31.000 weniger als vor einem Jahr. Die Quote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland sei etwas geschrumpft aufgrund der anhaltenden Schwäche der Weltwirtschaft, erklärte die Bundesagentur.



Die Unterbeschäftigung nahm im August im Vergleich zum Vormonat um 5.000 auf 3,2 Millionen zu. In dieser Statistik sind Menschen berücksichtigt, die arbeitsmarktpolitische Fördermaßnahmen in Anspruch nehmen, beispielsweise eine Fortbildung.