Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Januar saisonbedingt gestiegen, im Jahresvergleich aber weiter rückläufig.

Wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilt, sind aktuell rund 2,4 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 196.000 Menschen mehr als im Dezember und 165.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt damit bei 5,3 Prozent.



Die Zahl der Unterbeschäftigten ging im Jahresvergleich ebenfalls weiter zurück. Sie wird für Ende Januar mit rund 3,3 Millionen Menschen angegeben. In dieser Statistik werden neben Arbeitslosen beispielsweise auch jene Menschen erfasst, die an einer Weiterbildung oder Eingliederungsmaßnahme teilnehmen oder Kurzarbeit leisten.



Behördenchef Scheele erklärte, die Nachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern liege weiter auf einem sehr hohen Niveau. Auch das Wachstum der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung setze sich fort.