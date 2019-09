Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im September auf 2 Millionen 234-tausend gesunken.

Das waren 85.000 Arbeitslose weniger als im August und 22.000 weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Punkte auf 4,9 Prozent. BA-Chef Scheele erklärte, zwar zeige sich die konjunkturelle Schwächephase am Arbeitsmarkt. Dieser sei aber alles in allem weiter in einer robusten Verfassung.



Die Unterbeschäftigung nahm im September im Vergleich zum Vormonat um 4.000 auf 3 Millionen 152-tausend ab. In dieser Statistik sind Menschen berücksichtigt, die arbeitsmarktpolitische Fördermaßnahmen in Anspruch nehmen, beispielsweise eine Fortbildung.