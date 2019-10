Die Jugendarbeitslosigkeit in Europa ist nach den Worten des Arbeitsmarktexperten Brenke in den vergangenen Jahren stärker gesunken als bei den Erwachsenen.

Brenke sagte im Deutschlandfunk, ein Grund dafür sei eine zunehmende Akademisierung, wie man sie auch in Deutschland kenne. So gehe ein Teil der nachwachsenden Generation verspätet auf den Arbeitsmarkt - nach einer akademischen Ausbildung. Ein weiterer Grund sei, dass die Zahl der Jugendlichen insgesamt kleiner geworden sei. Wenn es weniger Nachwuchs gebe, dann sei das eine gewisse Entlastung.



Brenke ist Experte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Nach seinen Angaben lag die Jugendarbeitslosigkeit in der EU Anfang 2013 bei fast 25 Prozent. Heute sei man bei 14 Prozent. Der Rückgang sei indes nicht auf die Jugendgarantie zurückzuführen - eines der EU-Programme. Es sollte gewährleisten, dass Jugendliche unter 25 binnen vier Monaten nach Abschluss ihrer Ausbildung oder nach Beginn ihrer Arbeitslosigkeit ein konkretes neues Angebot erhalten. Brenke legte dar, in der EU sei rund die Hälfte der Jugendlichen länger als vier Monate arbeitslos. Das heiße, dass die Garantie für die Hälfte der Betroffenen offensichtlich nicht funktioniere.