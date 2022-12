Ausländische Fachkräfte

Im Deutschlandfunk sagte Pyak, internationale Fachkräfte suchten oft nach einem nächsten Karriereschritt. Dieser könne auch in den USA, Irland, Singapur oder in den Niederlanden erfolgen. Deutschland stehe im Wettbewerb um die besten Köpfe. Pyak monierte, dass nur sehr wenige Unternehmen in Deutschland bereit seien, ihre Stellenangebote auf Englisch auszuschreiben. Englisch sei die internationale Geschäftssprache. Viele deutsche Unternehmen gingen deshalb selbstverschuldet leer aus. Er warf zudem Personalentscheidern vor, sich wie in den 1970er Jahren zu verhalten, in denen es ein Übermaß an Bewerbern gegeben habe. Um internationale Fachkräfte dauerhaft zu binden, müsse man die mehrfache Staatsbürgerschaft ermöglichen, betonte Pyak. Wichtig sei zudem das gesellschaftliche Umfeld. Bei internationalen Fachkräften habe sich mittlerweile herumgesprochen, dass man besser keinen Job in Ostdeutschland suche, wenn man - Zitat "nicht deutsch spreche und ein bisschen anders aussehe".