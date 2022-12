Fachkräftemangel

Nur jeweils vier Prozent aller Firmen seien bereit, ihre Stellenangebote auf Englisch auszuschreiben, sagte er im Deutschlandfunk [Audio ]. Der Geschäftsführer der auf die Vermittlung von qualifizierten Arbeitskräften ausgelegten Agentur "Immigrant Spirit" fügte hinzu, damit gehe der große Rest des deutschen Arbeitsmarktes leer aus. Internationale Fachkräfte sprächen nun mal die Sprache des Business, und das sei Englisch. Pyak fügte hinzu, in den Köpfen der Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland herrschten offenbar immer noch Vorstellungen aus den 70er Jahren, als es ein Übermaß an Berufsbewerbern gegeben habe. Er wisse nicht, was noch passieren müsse, damit sich das ändere.