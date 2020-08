Nach anhaltender internationaler Kritik hat der kommende WM-Gastgeber Katar weitere Reformen beschlossen, die die Lage der Arbeitsmigranten verbessern sollen.

So können ausländische Arbeiter künftig den Job ohne Zustimmung ihres bisherigen Arbeitgebers wechseln, wie die katarische Regierung mitteilte. Außerdem legte das Emirat als erstes Land der Region einen monatlichen Mindestlohn von umgerechnet etwa 230 Euro fest. Die UNO-Arbeitsorganisation ILO sprach von einem historischen Schritt. In Verbindung mit früheren Reformen werde das sogenannte Kafala-System effektiv abgebaut. Dieses auch in anderen Ländern verbreitete System bindet ausländische Arbeiter fest an einen einheimischen Bürgen, der einem Jobwechsel zustimmen muss.



Der Gastgeber der Fußball-WM 2022 steht wegen der Bedingungen für ausländische Arbeiter immer wieder in der Kritik. Vorgeworfen werden dem Emirat Ausbeutung und zu niedrige Löhne. Zuletzt prangerte Amnesty International an, dass ausländische Arbeiter auf einer WM-Baustelle über Monate nicht bezahlt worden seien.