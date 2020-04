Die geplante Grundrente könnte laut Bundesarbeitsminister Heil wegen der Corona-Krise womöglich rückwirkend ausgezahlt werden.

Der SPD-Politiker sagte in den ARD-Tagesthemen, er wolle, dass das Gesetz zum ersten Januar 2021 in Kraft trete. Allerdings werde die technische Umsetzung nicht ganz einfach. Die Rentenversicherung sei wegen der Corona-Krise personell und finanziell belastet. Sollte sich dadurch die Auszahlung verzögern, würde die Grundrente in jedem Fall rückwirkend ab Januar gezahlt.

Befristete Anhebung des Kurzarbeitergeldes?

Heil rechnet zudem mit einer befristeten Anhebung des Kurzarbeitergeldes. Eine entsprechende Gesetzesänderung werde derzeit in der Bundesregierung beraten, sagte Heil in mehreren Interviews. Auch mit den Sozialpartnern sei man darüber im Gespräch. Kurzarbeit bedeute nicht nur für Geringverdiener erhebliche Einbußen, sondern auch für Facharbeiter, sagte der SPD-Politiker. Miete und Rechnungen müssten schließlich weitergezahlt werden. Deshalb könne eine Aufstockung die Kaufkraft der Beschäftigten sichern.



Heil unterstützt Forderungen, wonach die staatlichen Zuschüsse auf bis zu 87 Prozent des Lohnausfalls für die Monate Mai bis Juli erhöht werden könnten.

