Rentenpolitik

Noch später in Rente als mit 67? Bundesarbeitsminister Heil ist dagegen. (picture alliance / SvenSimon | FrankHoermann/SVEN SIMON)

Das Rentenalter weiter etwa auf 69, 70 oder 75 Jahre zu erhöhen sei falsch und unfair, denn das würde eine reale Rentenkürzung für viele bedeuten, die einfach nicht so lange arbeiten könnten, sagte der SPD-Politiker der Zeitung "Rheinische Post". Dies würde zu Lasten der jüngeren Generation gehen, die nach den so genannten Babyboomern in Rente geht. Das sei im Koalitionsvertrag ausgeschlossen worden, so Heil weiter. Das gesetzliche Rentenalter in Deutschland sei im internationalen Vergleich mit 67 Jahren ab 2031 bereits sehr hoch.

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte sich vor kurzem dafür ausgesprochen, dass mehr Menschen erst mit 67 Jahren in Rente gehen.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.