Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD will Migranten den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt erleichtern. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Das kündigte der SPD-Politiker in den Zeitungen der Funke Mediengruppe an. Man werde über die Beschäftigungsduldung einen Spurwechsel ermöglichen. Außerdem will Heil die Migrationspolitik insgesamt neu ordnen und das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz weiterentwickeln. Daran arbeitet er nach eigenen Angaben mit Bundesinnenministerin Faeser, ebenfalls SPD.

Heil verwies in diesem Zusammenhang auf die Erfahrungen im Umgang mit Flüchtlingen aus der Ukraine. Indem man sie ab dem morgigen 1. Juni in die Grundsicherung übernehme, könne ihre Integration in den Arbeitsmarkt gelingen.

