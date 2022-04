Altersvorsorge

Bundesarbeitsminister Heil kündigt Reformen bei der Rente an. (dpa / Kay Nietfeld )

Mit dem entsprechenden Paket würden noch in diesem Jahr zentrale Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Heil sprach von wichtigen Grundlagen für die Zukunft der Alterssicherung.

SPD, Grüne und FDP hatten in ihrem Koalitionsvertrag etwa angekündigt, das Mindestrentenniveau von 48 Prozent dauerhaft zu sichern. In einem ersten Schritt soll noch in diesem Jahr ein Kapitalstock von zehn Milliarden Euro aus Haushaltsmitteln gebildet werden.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.