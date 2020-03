Bundesregierung, Arbeitgeber und Gewerkschaften wollen dafür sorgen, dass den Beschäftigten im Zusammenhang mit der Corona-Krise keine größeren Lohneinbußen entstehen.

Arbeitsminister Heil sagte nach einem Spitzentreffen mit den Sozialpartnern in Berlin, er werde dazu in der kommenden Woche einen Gesetzentwurf vorlegen. Nach Angaben des SPD-Politikers geht es um Eltern, die in Zeiten geschlossener Schulen ihre Kinder betreuen müssen und nicht arbeiten können. Sie sollen künftig über längere Zeit Lohn bekommen, den sich die Arbeitgeber anschließend vom Staat zurückholen können. Bisher besteht bei Arbeitsverhinderung ein Anspruch auf Lohnfortzahlung nur für wenige Tage. Minister Heil sagte, man wolle "unverhältnismäßige Lohneinbrüche" infolge der Corona-Krise verhindern.



Rückwirkend zum 1. März können Unternehmen schon leichter Kurzarbeitergeld beantragen. Die Bundesagentur für Arbeit übernimmt dann 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns.