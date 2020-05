Bundesarbeitsminister Heil sorgt sich um einen Rückfall in alte Geschlechterrollen während der Corona-Krise.

Er habe den Eindruck, dass sich im Homeoffice viele Aufgaben zulasten von Frauen verschieben würden, sagte der SPD-Politiker dem "Spiegel". Viele Männer gingen ins Arbeitszimmer und schlössen die Tür, um nicht gestört zu werden. Frauen arbeiteten auch im Homeoffice, kümmerten sich aber zugleich um den Haushalt und die Schulaufgaben der Kinder.



Heil wies darauf hin, dass viele Menschen, die jetzt als systemrelevant bezeichnet würden, in schlecht bezahlten Berufen arbeiteten. Es falle deutlich auf, dass dies vor allem Frauenberufe seien, sagte er. Die geringen Löhne hingen in diesen Branchen auch damit zusammen, dass Tarifverträge nicht mehr so verbreitet seien. Das sei ökonomisch und sozial nicht vertretbar, meinte Heil.