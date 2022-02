Unter anderem im Baugewerbe greift häufig der Mindestlohn. Dieser soll zum 1. Oktober auf zwölf Euro angehoben werden. (imago images / Jochen Tack)

Die einmalige gesetzliche Anhebung auf zwölf Euro pro Stunde sei mitnichten ein Angriff auf die Tarifautonomie, sagte der SPD-Politiker im ZDF. Der Mindestlohn müsse aber "armutsfester" werden. Danach werde wieder die Mindestlohnkommission entscheiden.

Das Bundeskabinett will den höheren Mindestlohn am Vormittag auf den Weg bringen. Er soll Heils Plänen zufolge zum 1. Oktober greifen. Derzeit liegt die gesetzliche Lohnuntergrenze bei 9 Euro 82. Anfang Juli steigt der Mindestlohn in einem Zwischenschritt auf 10 Euro 45. Nach dem Kabinett entscheidet noch der Bundestag darüber.

