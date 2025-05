Bundesarbeitsminister Heil will nicht für SPD-Fraktionsvorsitz kandidieren. (Philip Dulian/dpa)

Er habe sich entschieden, nicht für den Vorsitz der SPD-Bundestagsfraktion zu kandidieren, teilte Heil mehreren Medien mit. Ein solches Amt könne in dieser Regierungskoalition und in diesen Zeiten nur erfolgreich ausgeübt werden, wenn man die ausdrückliche Unterstützung der Parteispitze habe. Heil hatte bereits kürzlich erklärt, dass er keinen Ministerposten übernehmen wird, aber im Bundestag bleibt. Die SPD-Führung will morgen mitteilen, wer welchen Ministerposten übernimmt und wer die Fraktion führen soll.

