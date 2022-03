Arbeitsminister Heil will Sanktionen für Hartz-Vier-Bezieher aussetzen. (dpa / Kay Nietfeld )

Sie würden befristet bis zum 31. Dezember gestoppt, sagte eine Sprecherin des Ministeriums in Berlin. Im Zusammenhang mit der Einführung des Bürgergeldes solle es eine Neuregelung der Mitwirkungspflichten in der Grundsicherung für Arbeitsuchende geben. Das Bundesverfassungsgericht hatte eine solche Neuregelung 2019 gefordert. Mit dem Bürgergeld will die Koalition aus SPD, Grünen und FDP Hartz IV ersetzen.

Das Sanktionsmoratorium soll im Sommer 2022 in Kraft treten.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.