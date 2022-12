Energiekrise

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SP) will den verinfachten Zugang zum Kurarbeitergeld verlängern. (picture alliance/dpa/Gregor Bauernfeind)

Die Wirtschaft müsse in der gegenwärtigen Situation viele Belastungen gleichzeitig schultern, sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Kurzarbeit sei in den vergangenen Monaten für viele Unternehmen eine große Unterstützung gewesen, um wirtschaftliche Herausforderungen zu meistern. Daher werde der vereinfachte Zugang bis zum 30. Juni 2023 verlängert, erklärte Heil. Der Staat stehe in diesen schwierigen Zeiten weiterhin an der Seite der Firmen und ihrer Beschäftigten. Die Verordnung soll laut Arbeitsminister am Mittwoch im Kabinett beschlossen werden.

Der vereinfachte Zugang zum Kurzarbeitergeld war in der Corona-Pandemie beschlossen und mehrmals verlängert worden - zuletzt bis zum Ende des Jahres.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.