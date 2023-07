Bundesarbeitsminister Hubertus Heil spricht im Goethe-Zentrum im indischen Thiruvananthapuram mit Deutsch-Lehrerinnen, die heimische Pflegekräfte auf eine Auswanderung nach Deutschland vorbereiten. (Christophe Gateau / dpa / Christophe Gateau)

Seinem Eindruck nach wollten viele der jungen Menschen nach Deutschland kommen und hätten auch ein realistisches Bild von den Verhältnissen in der Bundesrepublik, sagte der SPD-Politiker bei einem Treffen mit ausgebildeten Fachkräften im südindischen Bundesstaat Kerala. Diese hätten aber auch große Sorge über das geforderte Niveau beim Erlernen der deutschen Sprache geäußert, das viele als zu hoch empfänden. Der Minister betonte, er habe in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung von Sprachkenntnissen für die Qualität der Pflege selbst hingewiesen, aber auch für die Integration in die Gesellschaft.

Weiterer Anlass von Heils Indien-Besuch ist das bevorstehende Gipfeltreffen der G20-Arbeitsminister in Indore im Bundesstaat Madhya Pradesh.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.